Terrassen openen, de enige versoepeling waar iedereen mee kan leven

Welke versoepeling het overlegcomité morgen ook doorvoert – of niet doorvoert – het zal altijd de verkeerde keuze zijn. “Iederéén roept om versoepelingen, maar als je de ene tegemoetkomt, zijn alle anderen ontevreden”, zegt socioloog Walter Weyns. En toch is er één versoepeling van het minste kwaad, zeggen hij en zijn collega-experten. “Doe de terrassen open. Het wordt goed weer, en we snákken ernaar om samen te zijn.”