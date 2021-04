Onafhankelijk onderzoek ingesteld naar lobbywerk David Cameron voor Greensill

De Britse regering heeft maandag aangekondigd dat ze een onafhankelijk onderzoek bevolen heeft naar lobbywerk, geleid door voormalig eerste minister David Cameron en ten voordele van de failliete financieringsmaatschappij Greensill.

Na weken stilte heeft Cameron zondag toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt, maar hij verzekerde dat hij “noch de gedragscode, noch de wetgeving” heeft geschonden. Dit onderzoek komt er op bevel van eerste minister Boris Johnson in naam van het algemeen belang en is toevertrouwd aan een juridisch expert. Het onderzoek buigt zich over de manier waarop Greensill contracten heeft verkregen en “hoe zakenafgevaardigden contact genomen hebben met de regering”, zei een woordvoerder van Downing Street.

Greensill Capital was gespecialiseerd in kortetermijnleningen maar vroeg begin maart zijn faillissement aan. Zo bracht het een aantal zijn klanten in gevaar, zoals GFG Alliance, het staalimperium van miljardair Sanjeev Gupta.

De val van Greensill Capital deed de Britse politieke klasse op haar grondvesten daveren wegens de rol die David Cameron speelde ten voordele van de onderneming, opgericht door de Australische bankier Lex Greensill. Die was aangeworven in Downing Street toen Cameron de regering leidde (2010-2015). De Britse pers heeft contracten naar boven gebracht die het bedrijf later verkregen heeft door het politieke beleid dat hij heeft helpen voeren.

Cameron werd beschuldigd van contacten met leden van de regering ten voordele van Greensill, onder wie huidig minister van Financiën Rishi Sunak of minister van Volksgezondheid Matt Hancock. “Ik geef toe, als oud eerste minister, dat de communicatie met de regering alleen mag plaatsvinden langs de formele kanalen zodat er geen plaats is voor misinterpretatie”, zei Cameron zondag in een mededeling. Geconfronteerd met vragen, publiceerde het ministerie van Financiën verschillende berichten die vorig jaar in april gestuurd zijn door Rishi Sunak aan Cameron waarin hij zegt dat hij bij “zijn team aangedrongen” heeft om het verzoek van Cameron te bestuderen. Een instantie die toezicht houdt bij parlementair lobbywerk is van mening dat de ex-premier de regels niet geschonden heeft door rechtstreeks contact op te nemen met een minister of hoge ambtenaren. Greensill heeft toelating gekregen om de leningen van de regering waarvoor het land borg staat uit te geven in het kader van het programma bedoeld voor grote ondernemingen.

De val brengt GFG Alliance, waar 5.000 mensen werken in Het Verenigd Koninkrijk en 35.000 wereldwijd, op de rand van het faillissement met in het bijzonder locaties in Frankrijk zoals de staalfabriek Ascoval in Saint-Solve en de railfabriek in Hayange. Het parlement heeft Rishi Sunak alvast gesommeerd om dinsdag tekst en uitleg te komen geven, zo hebben meerdere Britse media gemeld.