Na Engeland: ook in deze Europese landen mag men weer op café

Sommigen stonden al uren aan te schuiven, want om middernacht was het eindelijk zo ver: in Engeland kun je – na enkele maanden sluiting – weer een terrasje doen. Daarmee is het een van de weinige landen in Europa waar je weer op café kan. Hoe zit het elders en wat zijn de voorwaarden?

Noorwegen

De horeca is volledig open.

Maar: Er mag geen alcohol geserveerd worden.

Zweden

De horeca is volledig open.

Maar: Er mag geen alcohol meer geserveerd worden na 20 uur en om 20.30 uur wordt de horeca gesloten.

Engeland

Alle terrassen zijn open sinds zondagnacht.

Maar: Er zijn maximaal zes personen toegelaten per tafel.

Ook binnen mogen ze klanten ontvangen vanaf 17 mei.

Maar: Er zijn maximaal zes personen binnen toegelaten per tafel en maximaal 30 buiten per tafel.

Portugal

Alle terrassen zijn open sinds 5 april.

Maar: maximaal vier personen toegelaten per tafel.

Ook binnen mogen ze klanten ontvangen vanaf 19 april.

Maar: De horeca sluit vervroegd om 22 uur tijdens weekdagen en 13 uur tijdens weekends en feestdagen.

Luxemburg

Alle terrassen zijn open sinds 7 april.

Maar: Er zijn maximaal twee personen toegelaten per tafel en de horeca sluit vervroegd om 18 uur.

Oostenrijk

De terrassen zijn open in regio’s met een lage besmettingsgraad: Vorarlberg.

Maar: In andere regio’s zijn de terrassen nog gesloten tot minstens 18 april.

Duitsland

Alle terrassen zijn open in regio’s met een late besmettingsgraad: Rijnland-Palts en Saarland.

Maar: De terrassen van andere regio’s blijven gesloten tot minstens 18 of 20 april.

Wales

De horeca is nu nog gesloten.

Terrassen en binnenruimtes verwachten open te gaan op 22 april.

Schotland

De horeca is nu nog gesloten. Alle terrassen zullen open zijn vanaf 26 april.

Maar: Er zijn maximaal zes personen toegelaten per tafel en de horeca moet zeker sluiten om 22 uur.

Ook binnen mogen ze klanten ontvangen vanaf 17 mei.

Maar: Er zijn maximaal zes personen binnen toegelaten per tafel en maximaal 30 personen buiten per tafel, maar klanten mogen slechts twee uur blijven. De horeca serveert geen alcohol meer na 22 uur en moet zeker sluiten om 22.30 uur.

Zwitserland

De horeca is nu nog gesloten, maar zal openen in april of mei.

België

De horeca is nu nog gesloten. De heropeningsdatum zal na 1 mei vallen.

Frankrijk

De horeca is nu nog gesloten, maar zal na “half mei” opengaan.

Denemarken

De horeca is nu nog gesloten, maar zal opengaan in mei.

Ierland

De horeca is nu nog gesloten, maar verwacht open te gaan na 4 mei.

Nederland

De horeca is nu nog gesloten en er is nog geen zicht op heropening.

Noord-Ierland

De horeca is nu nog gesloten en er is nog geen zicht op heropening.

Spanje

De horeca is nu nog gesloten en de heropening hangt af van regio tot regio.

Italië

De horeca is nu nog gesloten en de heropening hangt af van regio tot regio.

Maar: wegrestaurants aan autosnelwegen, cafetaria’s in ziekenhuizen en restaurants op luchthavens zijn wel open.