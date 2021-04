Politieke interesse in voorstellen van Franstalige wetenschappers voor “covid safe”-label

De voorstellen die drie Franstalige wetenschappers maandag in een opiniestuk in Le Soir deden voor de aanpak van de coronacrisis, kunnen op de steun rekenen van de Franstalige federale meerderheidspartijen.

In plaats van de jojobeweging van sectoren openen en terug sluiten, denken epidemioloog Marius Gilbert (ULB) en infectiologen Nathan Clumeck (CHU Sint-Pieter) en Leila Belkhir (UZ Sint-Lucas, Woluwe) aan het toekennen van een “covid safe”-label voor een zaak op basis van een aantal parameters, zoals goede ventilatie, duur van de blootstelling en mondmaskerdracht.

Voor PS-voorzitter Paul Magnette is “het voorstel van de drie experts een zeer interessante bijdrage aan het debat over de evolutie van onze strategie. Naast de vaccinatie, is het een ernstige piste om geleidelijk uit het huidige carcan te treden. Ik wil dat het voorstel zo snel mogelijk grondig onderzocht wordt”, laat de voorzitter van de Franstalige socialisten op Twitter weten.

Viceminister-president in de Waalse regering Willy Borsus (MR) vindt dat de voorstellen in het opiniestuk “echt pertinent lijken en van gezond verstand getuigen”.

Voor Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane liggen de voorstellen van de wetenschappers in de lijn van de wil van de partij om van crisisbeheer over te schakelen op risicobeheer.

Woensdag vanaf 9 uur buigen de federale en de deelstaatregeringen zich in een Overlegcomité over de evolutie van de pandemie.

(belga)