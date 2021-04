Ondanks commotie rond rechter: na vijf jaar is onderzoek naar Optima-topman Jeroen Piqueur klaar

Gent - Het Oost-Vlaamse gerecht wil Jeroen Piqueur en nog een resem anderen na vijf jaar onderzoek voor de strafrechter. De nieuwbakken onderzoeksrechter is klaar met het onderzoek, amper anderhalve maand na de commotie rond de gewraakte rechter Annemie Serlippens.

Het was Hans Rieder, de advocaat van gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur die anderhalve maand geleden het dossier op zijn kop zette door onderzoeksrechter Serlippens te wraken. Rieder verweet Serlippens in een bepaalde passage in het dossier van vijftigduizend pagina’s partijdigheid. Het Gentse hof van beroep gaf hem gelijk, waarna de onderzoeksrechter na vijf jaar onderzoek moest opstappen. De vrees voor maandenlange vertraging rees. Piqueur, spilfiguur van de in 2016 failliet gegane Optima Bank, gaf aan blij te zijn met de gelukte wraking maar hoopte ook dat het vooruit zou gaan.

Nieuwbakken onderzoeksrechter Tom Van Den Hende heeft alvast niet getreuzeld, blijkt nu. Hij heeft zijn onderzoek intussen afgesloten en ook het Gentse parket heeft al een eindvordering klaar. Dat bevestigen twee betrokken advocaten, Geert Lenssens en Kristiaan Vandenbussche.

Op 16 juni worden een resem verdachten – het precieze aantal is nog niet geweten – voor de raadkamer verwacht, met het oog op al dan niet doorverwijzing naar de strafrechter. “Voor de slachtoffers komt er nu eindelijk schot in de zaak”, zegt Lenssens, die een veertigtal personen bijstaat die geld kwijtspeelden en al jaren in het ongewisse blijven. Hetzij via de verzekeringspoot, hetzij via de failliete bank, hetzij via (onbestaand) vastgoed.

In de raadkamer zal ook het debat gevoerd worden over mogelijke nietigverklaring van bepaalde stukken uit het dossier, in lijn met de wraking van Hans Rieder. Ter discussie: alle onderzoeksdaden die te maken hebben met Piqueurs vermeende witwasprijken via offshoreconstructies: financiële activiteiten in Nederland, Zwitserland en andere financiële paradijzen. Concreet wordt de Gentse ex-bankier Jeroen Piqueur verdacht van misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.