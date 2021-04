Drama voltrekt zich voor (Belgische) wijnboeren in Frankrijk: “Tweede genadeslag na coronaravage”

“85 procent van de net ontsproten bloesems is kapotgevroren. Na de coronaravage is dit een tweede genadeslag.” Vlaming Erwin Devriendt meet net zoals veel van zijn collega-wijnbouwers in Frankrijk de schade op die de hevige vorst berokkende. “Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt. Er is financiële hulp beloofd én die zal er echt wel moeten komen.”