“Politieagente die zwarte man doodde in Minneapolis verwarde vuurwapen met taser”

De agente die zondag bij een verkeerscontrole met haar vuurwapen op een jonge zwarte man schoot, had dat vuurwapen verward met haar taser. De jongeman kwam om door het schot. Dat heeft de politiecommissaris van Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis, maandag gezegd.

“De agent had de bedoeling haar taser (een niet-dodelijk stroomstootwapen, red.) te gebruiken, maar in plaats daarvan vuurde ze één enkele kogel af op Daunte Wright”, zei commissaris Tim Gannon tijdens een persconferentie.

In een persbericht van de politie, eerder op de dag, klonk het dat agenten de 20-jarige bestuurder van een voertuig staande gehouden voor een verkeersovertreding. Toen stelden ze vast dat er een aanhoudingsbevel tegen de bestuurder bestond en probeerden ze hem aan te houden. De man stapte opnieuw in zijn voertuig, waarbij een agent het vuur opende en de bestuurder raakte, die ter plaatse overleed.

De dood van opnieuw een jonge zwarte Amerikaan door toedoen van de politie leidde zondagavond al tot betogingen in Minneapolis. In diezelfde stad is momenteel het proces aan de gang van de agenten die beschuldigd worden van de dood van George Floyd. In het voorjaar van 2020 leidde Floyds dood tot protesten tegen politiegeweld in Amerika en Europa.

