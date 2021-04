WHO waarschuwt: “Coronapandemie groeit nog steeds exponentieel”

Wereldwijd werden er vorige week nog steeds 4,4 miljoen nieuwe besmettingen met Covid-19 geregistreerd, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat maakt ook de zevende opeenvolgende week van stijgende besmettingscijfers. De waarschuwing van de WHO is – alle jubelberichten over vaccinatiecampagnes ten spijt – dan ook hard: “De globale coronapandemie groeit nog steeds exponentieel”.

“Wij willen maatschappijen en economieën ook weer zien heropenen, en reis en handel zien hernemen”, aldus WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus, “maar het aantal infecties steeg deze week voor de zevende week op rij. En dat ondanks de 700 miljoen vaccindosissen die wereldwijd in totaal al zijn toegediend. De diensten intensieve zorg worden in veel landen nog steeds overspoeld, mensen sterven nog steeds massaal. En dat is compleet vermijdbaar.”

In Engeland werden de lockdown-maatregelen vandaag versoepeld. Een voorbeeld van de “verwarring, zelfgenoegzaamheid en inconsistentie in de gezondheidsvoorschriften die deze pandemie verlengen”, vindt Tedros. Volgens hem kan het op deze manier “nog maanden duren voor de globale situatie onder controle is”.