Foto’s van Zlatan Ibrahimovic in een restaurant in coronatijden zorgen voor ophef

Foto’s van Zlatan Ibrahimovic zorgen voor ophef in Italië. De spits van AC Milaan werd in een gezelschap aan een tafeltje in een restaurant gefotografeerd, terwijl de restaurants in Italië momenteel alleen maar afhaalmaaltijden mogen aanbieden.

Op de door Fanpage.it gepubliceerde foto’s zit Ibrahimovic met restaurantuitbater Tano Simonato en enkele anderen aan een tafel, waarop een paar glazen wijn staan. De foto’s zouden zondag rond lunchtijd genomen zijn. Fanpage.it vernam van anonieme bronnen dat er een diner van 300 euro per persoon opgediend werd.

“Dat klopt niet, het restaurant was wel degelijk gesloten en het ging om een werkvergadering”, klinkt het in een reactie uit de entourage van de speler. De restauranteigenaar bevestigde dat Ibrahimovic en ook voormalig Milan-speler Ignazio Abate in zijn zaak aanwezig waren, maar zegt dat er geen maaltijd genuttigd werd: “We dronken gewoon een flesje wijn onder vrienden, we zijn al lang bevriend.”

In september werd Ibrahimovic zelf door het coronavirus getroffen. Nadien figureerde hij in een sensibiliseringsfilmpje van de regio Lombardije. “Het virus daagde mij uit en ik won, maar jij bent Zlatan niet, daag het virus niet uit”, zegt hij daarin. “Gebruik dus je hoofd en respecteer de regels: houd afstand en zet een mondmasker op.”

(belga)