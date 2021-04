Een bewoonster van een woonzorgcentrum en haar dochter hebben een zaak in kortgeding aangespannen tegen het wzc omdat de vrouw na elk bezoek aan haar familie een week in quarantaine moest.

De moeder van Isabelle Marck (52) wordt in juni 91. Ze woont al vijf jaar in wzc Zonneweelde in Rijmenam, dat deel uitmaakt van de groep Senior Living. Voor de corona-epidemie uitbrak, ging ze driemaal ...