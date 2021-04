Wolverhampton-spits Pedro Neto mist het EK met Portugal door knieoperatie

Pedro Neto, de aanvaller van de Wolverhampton Wanderers, zal later deze week aan de linkerknie geopereerd worden. Dat maakte zijn team maandag bekend. De 21-jarige Portugees komt daardoor dit seizoen niet meer in actie voor de Wolves en mist bijna zeker ook het EK voetbal (11 juni-11 juli). Neto viel vorige vrijdag uit tijdens de competitiewedstrijd bij Fulham (0-1).

Neto liep schade op aan de patellapees in zijn knie. De Portugees was dit seizoen een belangrijke kracht binnen het team van Rode Duivel Leander Dendoncker. In de Premier League was hij goed voor vijf goals en vijf assists in 31 wedstrijden.

In november vorig jaar maakte hij zijn debuut voor de Portugese nationale ploeg in de oefeninterland tegen Andorra (7-0 zege). Hij zit intussen aan drie caps.

Wolverhampton staat na een grijs seizoen momenteel twaalfde in de Premier League.

