Ursula von der Leyen ontmoet Charles Michel voor het eerst sinds ‘Sofagate’ en waarschuwt: “Niet voor herhaling vatbaar”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees president Charles Michel hebben elkaar maandagavond voor het eerst weer ontmoet sinds ‘Sofagate’, het diplomatieke incident in Turkije waarbij de Commissievoorzitter geen stoel kreeg aangeboden. Von der Leyen waarschuwde Michel dat ze “niet zal toelaten dat een dergelijke situatie zich opnieuw zou voordoen”.

“Mevrouw Von der Leyen en meneer Michel hebben een aantal actuele kwesties besproken tijdens hun traditionele wekelijkse overleg”, aldus een woordvoerder van Von der Leyen na afloop van de twee uur durende ontmoeting, die doorging in het Berlaymontgebouw, de zetel van de Europese Commissie. “Ze heeft daarin duidelijk aangegeven dat ze niet zal toelaten dat een dergelijke situatie zich opnieuw zou voordoen”, aldus een bron bij de Commissie.

Het was de eerste keer dat beide leiders elkaar ontmoetten sinds het diplomatieke incident in Ankara vorige week dinsdag. Von der Leyen kreeg daar tijdens een ontmoeting met de Turkse president tot haar eigen verbazing geen stoel aangeboden naast Michel en Erdogan, maar moest op een sofa wat verderop plaatsvinden. Dat kwam Michel op heel wat kritiek te staan, met name uit feministische hoek.

Dinsdag vindt over het incident ook overleg plaats tussen Von der Leyen, Michel, en vertegenwoordigers van de verschillende fracties in het Europees Parlement.