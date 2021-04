Groots op grote momenten: Kylian Mbappé is een garantie op levensbelangrijke goals

Hij scoorde 166 doelpunten in 265 wedstrijden en is nog maar 22 jaar: Kylian Mbappé is een machine die niet te stoppen is. Zowel voor PSG als Frankrijk scoort hij aan de lopende band. De wereldkampioen koppelt mooie dribbels aan efficiëntie, maar staat er vooral ook op grote momenten. Dat bewijzen deze levensbelangrijke doelpunten in zijn nog jonge carrière.