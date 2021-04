Horeca pas in juni volledig open? Experts schuiven (alweer) nieuw exitplan uit coronacrisis naar voren

Het Overlegcomité krijgt morgen geen makkelijke kaarten toegestopt van coronacommissaris Pedro Facon en zijn experten. Die adviseren drie weken tussen verschillende pakketten aan versoepelingen. Maandag openen we het eerste pakket, waarmee de scholen open kunnen. Midden mei kan voor de experts het buitenplan in werking treden, mét eventueel een opening van de terrassen. Pas in juni kan de horeca volledig openen.