Politici hebben wel oor naar voorstel van Franstalige wetenschappers, maar kappers schieten plan meteen af: “Waar trek je de grens?”

Een voorstel van drie Franstalige wetenschappers om bedrijven een label toe te kennen als ze ‘Covid safe’ werken, kan op bijval rekenen van politici aan beide kanten van de taalgrens. Al lijkt de animo bijvoorbeeld bij de kappers en schoonheidsspecialisten een heel stuk kleiner.

De wetenschappers – epidemioloog Marius Gilbert (ULB) en infectiologen Nathan Clumeck (CHU Sint-Pieter) en Leila Belkhir (UZ Sint-Lucas, Woluwe) – stellen in een opiniestuk in de krant ‘Le Soir’ voor om voortaan een ‘Covid safe’-label toe te kennen aan bedrijven op basis van een aantal parameters, zoals goede ventilatie, duur van de blootstelling of mondmaskerdracht. Ze bepleiten bovendien opdelingen binnen sectoren, en willen ook zelftests een rol laten spelen. Op die manier willen ze jojo-bewegingen vermijden, waarbij sectoren steeds weer moeten sluiten en opnieuw heropenen.

“We hebben dit initiatief genomen op basis wat zich nu allemaal afspeelt”, legde professor Clumeck maandagavond uit in ‘Terzake’. Volgens de infectioloog is de rek er bij veel mensen na een jaar coronamaatregelen uit. “Er zijn samenscholingen van jongeren, illegale restaurants en onlangs (in Antwerpen, red.) nog het drama van de jongen die overleden is toen hij wilde wegvluchten voor de politie.” Volgens Clumeck zitten we in België dan ook op een breekpunt. “Als we niets ondernemen en zo voortdoen, vrees ik dat er meer protestacties komen, met meer repressie en mogelijk meer geweld tot gevolg.”

Politieke interesse

De voorstellen kunnen alvast op de steun rekenen van de Franstalige federale meerderheidspartijen. Voor PS-voorzitter Paul Magnette is het “een zeer interessante bijdrage aan het debat over de evolutie van onze strategie. Naast de vaccinatie, is het een ernstige piste om geleidelijk uit het huidige carcan te treden. Ik wil dat het voorstel zo snel mogelijk grondig onderzocht wordt”, laat de voorzitter van de Franstalige socialisten op Twitter weten.

La proposition des 3 experts est une contribution très intéressante au débat sur l’évolution de notre stratégie. Parallèlement à la vaccination, c’est une piste sérieuse pour sortir progressivement du carcan actuel. Je souhaite son examen approfondi dans les plus brefs délais. https://t.co/ZdOYDWiSI2 — Paul Magnette (@PaulMagnette) April 12, 2021

Ook viceminister-president in de Waalse regering Willy Borsus (MR) vindt dat de voorstellen in het opiniestuk “echt pertinent lijken en van gezond verstand getuigen”. En voor Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane liggen de voorstellen van de wetenschappers in de lijn van de wens van de partij om van crisisbeheer over te schakelen op risicobeheer.

Ook Vlaamse burgemeesters tonen interesse

Op lokaal niveau lijken ook Vlaamse burgemeesters wel oren te hebben naar het voorstel. “Dit biedt zeker mogelijkheden om geleidelijk terug uit de lockdown te komen, want de mensen worden het beu,” zegt Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten bij VRT NWS.

En ook Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) noemt de ideeën van de Franstalige wetenschappers “een constructieve insteek omdat we echt wel op een andere manier naar die gezondheidscrisis moeten gaan kijken”. Volgens D’Haese wordt er te veel gefocust op de coronacijfers en te weinig op het mentale welzijn en de economie.

“Waar trek je de grens?”

Bij de Belgische Beauty Federatie en United Hairdressers, twee federaties voor kappers en schoonheidsspecialisten in ons land, is de animo echter een pak kleiner dan bij de politici. Een opdeling qua behandelingen zien heel wat kappers en schoonheidsspecialisten niet zitten, aldus de federaties. “Waar trek je uiteindelijk de grens? Dan gaat een barbier de deur niet meer kunnen openen, en de overgrote meerderheid van de behandelingen in het schoonheidssalon gebeuren in het gelaat, dus zij zullen ook gesloten blijven.” Volgens de federaties zit er geen noemenswaardig verschil tussen de contactberoepen qua besmettingsratio, “dus de theorie klopt niet”.

Ook het voorstel om zelftests toe te voegen aan het huidige protocol valt op een koude steen. De federaties citeren een enquête waaruit zou blijken dat zes op de tien (bevraagde) saloneigenaren geen extra maatregel meer wil. “Er is geen enkele sector die zoveel maatregelen opgelegd heeft gekregen en dat mét de belofte dat we open mochten blijven”, zegt Mario Blokken, voorzitter van de Belgische Beauty Federatie. “Terwijl medische contactberoepen zoals tandartsen en kinesisten nog niet eens half zoveel maatregelen dienen toe te passen. Deze onredelijke aanpak voortzetten is voor de sector onbespreekbaar. Wij accepteren niet langer twee maten en twee gewichten voor de contactberoepen.”

De federaties stellen dat ze zich niettemin “constructief” blijven opstellen. Verder klinkt het dat de kappers en schoonheidspecialisten er gewoon op rekenen dat ze op 26 april kunnen heropenen, de datum waarvan vooropgesteld was dat ze tot dan minstens gesloten zouden moeten blijven. Ook stellen de federaties dat een financieel relanceplan “een must” is.