“Weyts ontmoedigt leerkrachten met elektrische fiets naar school te gaan”

“Er is een totaal gebrek aan beleid voor leerkrachten die met de elektrische fiets naar school willen gaan”, zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). Ze vroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weys (N-VA) op hoe hij de scholen wil helpen om infrastructuur als laadpalen en dergelijke te voorzien. Die liet verstaan dat hij het aan de scholen zelf laat om de nodige stappen te zetten.

“De Vlaamse Regering heeft de mond vol van de modal shift, maar voor leerkrachten die elektrisch naar school willen fietsen, is er niets uitgewerkt”, zegt ze. Bovendien moeten alle niet-residentiële gebouwen met meer dan twintig parkeerplaatsen uiterlijk op 1 januari minstens twee laadpunten hebben voor een elektrisch voertuig. “Maar van budgetten is geen sprake”, zegt Meuleman.

Ze roept de minister op om wél een beleid te voeren en alternatieven voor de wagen, zoals elektrische fietsen, aan te moedigen. “Het benadeelt leerkrachten bovendien in hun keuze voor de manier waarop ze naar het werk willen. Andere werknemers in een gelijkaardige functie hebben een PC van het werk, een GSM, ze worden aangemoedigd te fietsen, noem maar op. Voor leerkrachten is er nauwelijks iets. Het lijkt er soms op alsof de minister de job niet aantrekkelijk wil maken.”