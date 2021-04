Vooruit wil boetes tot 15.000 euro voor wie foto’s of filmpjes maakt van slachtoffers ongeval

Wordt een foto of filmpje maken van slachtoffers van een ongeval of geweld straks strafbaar? Als het van Vooruit afhangt wel. De partij heeft een wetsvoorstel klaar met boetes tot 15.000 euro of een gevangenisstraf tot twee jaar, voor herkenbare beelden.

“Met herkenbaar bedoelen we niet alleen dat het gezicht zichtbaar zou zijn, maar bijvoorbeeld ook de kleding waaraan iemand te herkennen is. Voor politie, justitie en journalisten voorzien we een uitzondering op deze regels”, zegt Kamerlid Kris Verduyckt. Hij verwijst naar gelijkaardige wetgeving in Duitsland, waar op het filmen en fotograferen van slachtoffers eveneens een celstraf tot twee jaar staat. Ook in Nederland werd er al een gelijklopend wetsvoorstel ingediend. Verduyckt wil zo snel mogelijk hoorzittingen organiseren in de Kamercommissie Mobiliteit.

Het verkeersveiligheidsinstituut VIAS staat achter de nieuwe wetgeving. “Wij vinden dit een logisch voorstel”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Dit soort dingen film of fotografeer je niet, dat doe je gewoonweg niet.”