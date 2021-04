Knutselen om je relatie te redden zoals in ‘Blind getrouwd’, werkt dat? “Ik geloof dat we veel kapotbabbelen”

Een flashy kartonnen doos, met pomponnetjes, lego-ventjes en plasticine. Dat was het zelfgebouwde opstapje voor Davy en Hanne in Blind getrouwd zondagavond, na een week vol pijnlijke stiltes en opgetrokken muren. Stille Davy liet zijn knutseldoos ratelen, spraakwaterval Hanne werd stil. “Oké. Nu snap ik je.” Kan je een relatie in coronadip boosten met een namiddagje knutselen?

De vraag “Hoe sta je op dit moment in je huwelijk?” vatten in een doos met vijf knutselwerkjes of voorwerpen. Dat was de aftrap voor de opdracht die de experts van Blind getrouwd de drie overblijvende ...