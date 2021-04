PSG kan niet rekenen op Marquinhos, terwijl Verratti en Florenzi onzeker zijn voor duel met Bayern Munchen

Paris Saint-Germain kan dinsdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, thuis tegen Bayern München, niet beschikken over Marquinhos. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week in Duitsland, waar PSG de heenwedstrijd met 2-3 won, na een half uur geblesseerd uit. Afgelopen weekend ontbrak Marquinhos ook in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.

Trainer Mauricio Pochettino neemt dinsdag pas een besluit over de inzetbaarheid van Marco Verratti en Alessandro Florenzi. Zij keerden met een coronabesmetting terug van de Italiaanse nationale ploeg, maar testten zondag negatief op COVID-19. Mauro Icardi is er ook sowieso niet bij.

Paris Saint-Germain heeft een goede uitgangspositie voor het bereiken van de halve finales, maar Pochettino legde de favorietenrol maandag toch bij Bayern neer. “Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet.”

Pochettino werd er ook mee geconfronteerd dat PSG het dit seizoen in grote wedstrijden uit vaak beter doet dan thuis. Zo won de Franse topclub in de achtste finales met 1-4 bij FC Barcelona, terwijl het in eigen huis op 1-1 bleef steken. “Het is een statistiek waar we aan het einde van het seizoen eens naar moeten kijken, maar laten we hopen dat we de zaken morgen al kunnen veranderen”, aldus Pochettino.

Bayern kan dinsdag opnieuw niet beschikken over haar Poolse topscorer Robert Lewandowski.

(belga)