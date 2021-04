Scholen bieden lichtpunt met 50 dagenviering tegen ‘leefachterstand’

In de marge van het onderwijsoverleg roepen de onderwijsverstrekkers, inclusief minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), scholen op voor hun zesdejaars een 50 dagenviering te organiseren. Doel is iets te doen aan de ‘leefachterstand’.

“Steeds vaker stellen scholen en deskundigen dat er niet alleen sprake is van leer- maar ook van leefachterstand”, zegt Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “In deze moeilijke tijden zijn we blij dat scholen initiatieven nemen. De traditionele 100 dagenviering is een van de overgangs­rituelen die elke laatstejaarsstudent moet kunnen mee­maken.”