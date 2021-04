Leandro Trossard blijft met Brighton op 0-0 gelijkspel steken tegen Everton, Kevin Mirallas verliest met Gaziantep

Brighton & Hove Albion is er maandag in de Premier League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Everton. Het bleef 0-0. Leandro Trossard speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

De Seagulls waren de bovenliggende partij in het eigen American Express Community Stadium, maar werkten hun kansen niet af. Leandro Trossard kreeg in de slotfase nog een grote mogelijkheid, maar zag zijn schot afgeweerd worden door een verdediger. In de tussenstand blijft Brighton vijftiende, met 33 punten na 31 speeldagen. Nummer achttien Fulham, dat de eerste degradatieplaats bezet, telt zeven punten minder. Everton is achtste, met 48 punten na 30 speeldagen.

In Turkije verloren Kevin Mirallas en Gaziantep maandag met 3-1 van Fenerbahçe. Mirallas speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. Hij zag voor Fener Yandas (56.), Valencia (71.) en invaller Gumus (90.+4) scoren. Tussendoor scoorde Maxim (66.) voor Gaziantep. Bij Fenerbahçe bleef Ally Samatta (ex-Genk) het hele duel op de bank. In de stand is Fenerbahçe tweede, Gaziantep zesde.

(belga)