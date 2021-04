Hotelgast Luc (65) na dodelijke val van Damian (21): “Misschien hadden we beter niets gezegd over geluidsoverlast”

Antwerpen / Berchem -

De 21-jarige Damian is zaterdagnacht bij een politiecontrole overleden na een val uit het raam in het Antwerpse Hotel Ibis. Een van de hotelgasten getuigt over de fatale avond en over zijn schuldgevoel omdat hij melding maakte van geluidsoverlast. Intussen neemt ook cafébaas Dimitri Vantomme, de vorige werkgever van Damian, afscheid: “Hij was een jongen die gewoon plezier wou maken.”