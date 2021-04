Studies: Britse coronavariant niet dodelijker, wel besmettelijker

De zogenaamde Britse coronavariant, B.1.1.7, is besmettelijker maar niet dodelijker dan het oorspronkelijke virus dat eind 2019 voor het eerst opdook in het Chinese Wuhan. Twee verschillende studies die verschijnen in respectievelijk ‘The Lancet Infectious Diseases’ en ‘The Lancet Public Health’ bevestigen dinsdag het al langer bestaande vermoeden dat de Britse variant besmettelijker is. Tegelijk was er ook het vermoeden dat de Britse variant tot een hogere sterftegraad leidt, maar deze studies spreken dat dus nu tegen.

Voor hun studie onderzochten vorsers van University College Londen met PCR-tests de viruslast bij met corona besmette mensen, en werd die afgezet tegen het aantal zware ziekteverlopen en sterfgevallen in dezelfde periode. Daaruit blijkt dat wie met de Britse variant besmet is inderdaad een hogere viruslading heeft. Maar het aandeel patiënten dat aan Covid-19 overleed was bij deze variant niet hoger.

De andere studie evalueerde de symptomen van Covid-patiënten, die zij zelf doorgaven via een app van de gezondheidsdienst. Met genoomsequentie konden de wetenschappers vaststellen met welke variant die patiënten besmet waren. Ook uit deze studie blijkt dat geen significant onderscheid te maken is wat betreft de ernst van de ziekte of aantoonbare langetermijneffecten van een besmetting.

Beide studies werden tijdens de voorbije winter uitgevoerd in Londen en het zuiden van Engeland, waar de B.1.1.7-variant toen een razendsnelle verspreiding kende. Daardoor konden de onderzoekers goed vergelijken tussen het originele virus en de Britse variant. Tegelijk geven ze aan dat nog extra studies nodig zijn om hun bevindingen verder te bevestigen.