Milieuorganisatie ClientEarth daagt Nationale Bank voor rechter

De internationale milieu-ngo ClientEarth daagt de Nationale Bank van België (NBB) voor de rechter omdat die obligaties van bedrijven met een hoge CO 2 -uitstoot opkoopt. Dat schrijven De Standaard en Le Soir dinsdag.

ClientEarth viseert eigenlijk het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waarmee nationale banken via de aankoop van bedrijfsobligaties geld pompen in de economie. Ook obligaties van bedrijven met een zware ecologische voet­afdruk komen in aanmerking en volgens de ngo is dat in strijd met de afspraak binnen de Europese Unie om de CO 2 -uitstoot te reduceren.

“Onze zaak tegen de NBB is bedoeld om te testen of de ECB wettelijk verplicht is om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering”, zo wordt de organisatie in De Standaard geciteerd. ClientEarth dagvaardt de ECB niet rechtstreeks omdat de ngo zelf geen rechtszaak kan aanspannen voor het Europees Hof van Justitie.

Dat alleen de Nationale Bank van België voor de rechtbank wordt gedaagd, lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk. Ze is immers niet de enige centrale bank binnen de ­Europese Unie die bedrijfsobligaties opkoopt. Ook de Franse, Duitse en Italiaanse centrale banken doen dat. Maar België zou wel veruit de actiefste ­opkoper zijn.

De zaak ­tegen de NBB wordt aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.