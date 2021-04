Daling van ziekenhuisopnames zet door, Covid-overlijdens nemen verder toe

De voorbije zeven dagen zijn gemiddeld 253 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is 5 procent minder dan de week voordien; de lichte daling van de ziekenhuisopnames zet daarmee gestaag door. Dat blijkt dinsdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

De totale bezetting in de ziekenhuizen groeit wel nog aan, wat betekent dat minder mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Momenteel liggen 3.214 coronapatiënten in de ziekenhuizen (+5 procent). Van hen worden er 919 behandeld op de afdelingen intensieve zorg (+6 procent).

Ondertussen blijft het aantal sterfgevallen door Covid-19 weer oplopen. In dezelfde periode ging het om dagelijks gemiddeld bijna 43 patiënten die overleden, een toename met 28,9 procent in vergelijking met de voorgaande week. In totaal tekende ons land al 23.503 sterfgevallen op.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus is in de week van 3 tot en met 9 april met 20 procent gedaald tot gemiddeld 3.485 per dag. Er werden wel 32 procent minder tests uitgevoerd en de positiviteitsratio steeg tot 9,4 procent (+1,5 procent).

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België nu al 927.229 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Intussen kregen al 1.882.165 mensen in ons land minstens één dosis van een coronavaccin toegediend. Dat is goed voor 16,4 procent van de totale bevolking. 621.653 van hen kregen al een tweede dosis. 5,4 procent van de Belgische bevolking werd dus volledig gevaccineerd.