Broer van George Floyd getuigt op proces: “Hij was een groot moederskindje”

George Floyd’s jongere broer Philonise Floyd heeft maandag tijdens het proces tegen Derek Chauvin getuigd in Minneapolis. Al huilend beschreef hij de “unieke” relatie van zijn broer met hun overleden moeder. Philonise Floyd was een van de laatste getuigen van de aanklager in de zaak tegen Chauvin, de agent die beschuldigd wordt van de moord op George Floyd. Naar verwachting zal vandaag/dinsdag de verdediging aan het woord komen.

“Hij was een groot moederskindje”, zei Philonise Floyd nadat juryleden een foto te zien kregen van zijn oudere broer in de armen van zijn moeder, terwijl Chauvin aan de overkant van de rechtszaal met zijn hoofd naar beneden aantekeningen maakte op een gele notitieblok.

Philonise Floyd verstelde dat hij en zijn broer waren opgegroeid in een sociale woning in Houston.Hij beschreef Floyd als de “leider” van de familie die niet kon koken maar de “beste sandwiches met bananenmayonaise maakte”.

(Lees verder onder de foto)

Philonise Floyd tijdens zijn getuigenis Foto: via REUTERS

“Mama”

Er werde nog verschillende foto’s getoond van zijn broer, met zijn dochter Gina die nu 7 is, maar ook van Floyd en zijn basketbalteam, een sport waar hij heel zijn leven erg van hat genoten. George’s broer gaf ook al knikkend aan en dan al huilend dat hij ook een foto herkende van zijn overleden moeder met George toen hij nog een kind was.

Hun moeder overleed in 2018 en George Floyd was er kapot van, getuigde hij. Philonise Floyd gaf ook aan dat George niet weg wilde bij de kist van zijn moeder en keer op keer “mama” zei. Dezelfde woorden sprak hij uit tijdens zijn arrestatie in mij toen hij door de politieagent van Minneapolis tegen de grond werd gedrukt.

Philonise Floyd, die in tranen uitbarstte, was een van de laatste getuigen. Dinsdag zullen er geen getuigen meer worden opgeroepen. Dan zullen de advocaten van Chauvin aan het woord komen. Aanstaande maandag worden de slotverklaringen verwacht. Chauvin pleit niet schuldig te zijn voor moord en doodslag, met het argument dat hij gewoon de training volgde hij die hij 19 jaar lang bij de politie gekregen had.

LEES OOK. Avondklok in Minneapolis na dood zwarte jongeman

LEES OOK. Longspecialist op proces George Floyd: “Ook een gezond persoon zou bij die arrestatie overleden zijn”