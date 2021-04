Terwijl Iran in Wenen onderhandelt met de Verenigde Staten, werkt het verder aan zijn kernprogramma. Israël speelt alweer de stoorzender met een “aanslag” op de Iraanse nucleaire site Natanz.

Iran had zaterdag nog maar net fier gemeld dat hoogwaardige centrifuges voor de verrijking van uranium in dienst waren genomen in de nucleaire installatie van Natanz. Maar zondag ging er daar al iets ...