In SupraBazar vind je alles, behalve de belastingaangifte: West-Vlaamse familie riskeert één van grootste fiscale boetes ooit

“In SupraBazar vind je alles”, luidt de slagzin van de West-Vlaamse megawinkels. Pech voor de steenrijke familie Vanhalst achter de ‘one-stop-shops’: het gerecht en de fiscus hopen er de vermeende miljoenen euro’s aan ontdoken belastingen te vinden. Geld dat weggesluisd werd via Luxemburgse constructies en geïnvesteerd in Franse virtualrealitybrillen, in cryptomunten of in een Afrikaanse pseudobank. “Wij blijven geloven in een goede afloop”, reageert de directie op het lopende strafonderzoek.