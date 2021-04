Tekort aan water op Saint Vincent na vulkaanuitbarsting

Het Caraïbische eiland Saint Vincent zit na de vulkaanuitbarsting van afgelopen vrijdag zonder elektriciteit en kampt met een tekort aan schoon water. Ook zijn nog eens 20.000 mensen op zoek naar een schuilplaats, zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties.

“De meeste huishoudens in het noordelijk deel van het eiland zijn door de uitbarsting getroffen”, zegt Stéphane Dujarric van de VN. Ook de bananenteelt heeft volgens hem last van de uitbarsting. Daarnaast belemmeren de as en lavastromen het verkeer van mensen en goederen op het eiland. Volgens de VN kregen ongeveer 3.500 mensen tijdelijk onderdak in 85 noodopvangcentra.

Onrustig

De lokale nieuwssite news784.com meldde zondag dat vanuit buureiland Grenada een grote hoeveelheid water op het punt stond naar Saint Vincent verscheept te worden.

Sinds de eerste uitbarsting van Soufrière vrijdag is de vulkaan onrustig gebleven. Heel het weekend konden bevingen worden gevoeld en maandag was er nog een uitbarsting. Saint Vincent is het grootste eiland van het Caribische Saint Vincent en de Grenadines. Het eiland telt ongeveer 100.000 bewoners.

De 1.178 meter hoge vulkaan Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent. Bij een uitbarsting in 1902 kwamen ongeveer 1.500 mensen om het leven. De laatste uitbarsting vond plaats in 1979.