“Zwangerschap is niet de ware reden waarom Meghan Markle niet naar begrafenis prins Philip gaat”

Prins Harry is gisteren toegekomen in Londen om zaterdag afscheid te kunnen nemen van zijn grootvader prins Philip. Zijn vrouw Meghan Markle bleef thuis. Aanvankelijk werd er gezegd dat de dokters hadden aangeraden om niet te reizen aangezien ze zwanger is. Maar volgens de Britse krant Daily Mail zou Meghan ook liever thuis gebleven zijn “om niet in het middelpunt van de belangstelling te staan”.

De dokters hadden Markle geadviseerd om de reis naar Engeland niet te maken omdat de elf uur durende vlucht te zwaar zou zijn voor haar en de baby. Het koppel verwacht namelijk een meisje, Markle zou in juni moeten bevallen. Maar volgens vrienden was dat niet de enige reden waarom Meghan Markle besloot om thuis te blijven in Californië. Hoewel ze aangeven dat Markle en de prins “een speciale band hadden en ze hem aanbad”, zou de vrouw van prins Harry thuis gebleven zijn omdat ze uit de schijnwerpers wilde blijven.

LEES OOK. Meghan Markle niet naar begrafenis prins Philip: “Dit komt koninklijke familie goed uit” (+)

Band met de koningin

“Haar belangrijkste zorg momenteel is het steunen van Harry. Ze zei dat ze het aan hem had overgelaten om te beslissen of ze de begrafenis zou bijwonen of niet”, vertelt een bron aan Daily Mail. “Meghan zei dat de familie moet samen komen en ze hun verschillen op zij moeten zetten om zich als één te kunnen verenigen. Ze zei dat dit is wat prins Philip zou gewild hebben en dat ze bereid is om te vergeven en verder te gaan”, klonk het nog.

Meghan zou ook gezegd hebben dat het feit dat ze er niet bij zal zijn, haar band met de koningin niet zal veranderen. De koningin zou de afwezigheid begrijpen en “willen dat ze veilig en gezond blijft voor de baby”. Ook zou de hertogin van Sussex nog gezegd hebben dat de begrafenis het geschikte moment is voor Harry om de relatie met zijn broer en vader te herstellen, en dat zij daar niet bij hoefde te zijn.

LEES OOK.Engeland verloor zijn prins, maar zij verloren hun god: het volk dat prins Philip al jaren een goddelijke status toedicht (+)