Wereldberoemde rapper maakt het mondmasker van de toekomst

Gedaan met stoffen mondmaskers. Dat is de overtuiging van de wereldberoemde rapper Will.i.am, die een masker op de markt brengt met Bluetooth, een ingebouwde koptelefoon en led-verlichting.

Xupermask, is de naam van het futuristisch uitziende masker van de Amerikaan. De rapper en producer, onder meer bekend van de band Black Eyed Peas, werkte ervoor samen met technologiebedrijf Honeywell.

Het is in de eerste plaats een mondmasker, maar het kan veel meer. Zo is er ingebouwde Bluetooth, oortjes, een micro, led-verlichting en nog meer snufjes. Je kan ermee bellen en naar muziek luisteren, de batterij gaat 7 uur mee. Voor de Xupermask betaal je 299 dollar.

“We leven in science-fictiontijden”, zegt de rapper in een interview met The New York Times. “De pandemie komt recht uit een film. Maar we dragen maskers uit oude films. Ik wilde een masker maken dat past bij de tijd waarin we leven.”