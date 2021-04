Minsten tien doden bij protesten tegen VN-missie in Congo: “Jullie beschermen de burgers niet”

In het oosten van Congo, in de provincie Noord-Kivu, zijn minstens tien mensen gedood bij gewelddadige protesten tegen de vredesmissie van de Verenigde Naties in de regio. Dat maakte gouverneur Carly Nzanzu Kasivita maandag bekend. Meer dan twintig anderen raakten gewond. In hoofdstad Kinshasa werd intussen een nieuwe regering aangekondigd.

Al ruim een week vinden er in Noord-Kivu protesten plaats tegen de “passiviteit” van de blauwhelmen en internationale hulporganisaties. De jongste tijd is het aantal aanvallen van rebellen in de regio sterk gestegen. Alleen al de met terreurgroep Islamitische Staat (IS) gelieerde rebbelengroep ADF (Allied Democratic Forces) heeft volgens de VN sinds het begin van het jaar al meer dan 200 mensen gedood en 40.000 anderen op de vlucht gedreven.

Aanvankelijk verliepen de protesten vreedzaam, maar zondag en maandag kwam het tot geweld. Volgens de autoriteiten hebben jongeren in de steden Goma, Beni en Butembo barricades opgeworpen, huizen en winkels vernield en autobanden in brand gestoken. Ze scandeerden slogans zoals “Jullie hebben gefaald”, “Jullie beschermen de burgers niet” en “Jullie zijn medeplichtig”. Scholen en winkels bleven maandag grotendeels gesloten, terwijl veiligheidstroepen hardhandig optraden tegen de demonstranten, zei Kasivita.

In Congo zijn al sinds 1999 blauwhelmen aanwezig. Ze kwamen toen op uitnodiging van de toenmalige overheid.

Nieuwe regering

Intussen kondigde de nieuwe Congolese premier Jean-Michiel Sama-Lukonde maandag een nieuwe regering aan, bijna twee maanden na zijn aanstelling. De veertiger Sama kreeg van president Félix Tshisekedi de opdracht een nieuwe regering samen te stellen, nadat Tshisekedi de vorige premier, een vertrouweling van oud-president Joseph Kabila, de laan had uitgestuurd.

Bij de samenstelling van die regering moest rekening gehouden worden met een hele reeks voorwaarden. Sama somde enkele van die voorwaarden maandag op, na afloop van een audiëntie bij Tshisekedi. Zo moet de nieuwe regering beperkt zijn in grootte, vrouwen en jongeren tellen en vertegenwoordigers hebben uit de verschillende regio’s en van de verschillende politieke krachten die deel uitmaken van de “union sacrée” die Tshisikedi hielp om zijn voorganger Kabila van de macht te verdrijven.

De nieuwe regering telt 57 leden, onder wie 14 vrouwen. De regering van Sama’s voorganger Sylvester Ilunga telde nog 66 leden, onder wie 13 vrouwen. In de Union Sacrée-regering is daarmee net iets meer dan een kwart van de leden een vrouw, vier op de vijf ministers zijn nieuwe namen en de gemiddelde leeftijd is 47.