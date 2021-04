Brusselse brandweer redt drie mensen uit brandend gebouw

Brussel - In Brussel heeft dinsdagochtend een hevige brand gewoed in een gebouw met vier verdiepingen, in de Woeringenstraat. De brandweer moest drie mensen uit het pand redden, van wie er één bijna bewusteloos was en zwaar bevangen door de rook. Dat meldt de brandweer dinsdagvoormiddag.

De brand werd omstreeks 06.10 uur opgemerkt en toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er een hevige rookontwikkeling te zijn in de trappenhal van het huis. Een bewoner van de tweede verdieping en een bewoner van de vierde verdieping werden met luchtladders uit hun appartement geëvacueerd, en wisten te melden dat er zich waarschijnlijk nog een derde persoon in het gebouw bevond.

Derde slachtoffer

De brandweer ging vervolgens op zoek en trof inderdaad en derde slachtoffer aan op de tweede verdieping. Die persoon was bijna bewusteloos en zwaar bevangen door de rook, en werd onmiddellijk toevertrouwd aan de medische ploeg van het Militair Ziekenhuis die ter plaatse was. Het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar het Militair Ziekenhuis, terwijl een van de andere geredde bewoners naar een ander ziekenhuis werd gebracht.

“De brand bleek te woeden in de hall op het gelijkvloers en was uiteindelijk snel onder controle”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het ging om verschillende voorwerpen die in brand stonden, waaronder een matras uit synthetisch materiaal met de hevige rookontwikkeling tot gevolg. De woning is momenteel onbewoonbaar door roetafzetting en rookschade, maar de juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Intussen willen we eraan herinneren om geen voorwerpen onder te brengen in de gemeenschappelijke delen van gebouwen. Dat kan zorgen voor verhoogde vuurlast en kan de evacuatie van de bewoners vertragen, en de progressie van de brandweer bemoeilijken.”