Alweer zwaar ongeval op E313, weg versperd richting Antwerpen

Geel - Op de E313 is de weg richting Antwerpen door een ongeval versperd ter hoogte van Geel-West richting Ranst. De baan is afgesloten voor de hulpdiensten.

Voor de derde werkdag op rij is op de E313 richting Antwerpen een ernstig ongeval gebeurd in een file ter hoogte van Geel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

“Al het verkeer in de richting van Ranst moet de snelweg verlaten via uitrit 24 Geel-Oost. Volg de calamiteitenomleiding met de letter G tot oprit 23 Geel-West, waar u de snelweg weer kan oprijden”, meldt het Verkeerscentrum. Vanuit Limburg richting Gent kunnen bestuurders beter omrijden via Brussel, meldt het Verkeerscentrum.

De verwachte tijd voor de afhandeling van het ongeval bedraagt op dit moment meer dan twee uur.

#E313 Ongeval Geel-West ? Antwerpen; weg afgesloten voor de hulpdiensten. Vanuit Lummen, volg de omleiding via Brussel. pic.twitter.com/LuoMXw31ZI — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) April 13, 2021

Door de werkzaamheden aan de brug van de E313 over de Gemeentestraat in Westerlo staat er dagelijks een file.

Gisteren en vrijdag gebeurden op de E313 al twee dodelijke ongevallen.

