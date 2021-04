Moskou hoopt nucleair akkoord te kunnen redden als Verenigde Staten opnieuw meedoet

Rusland heeft dinsdag gezegd erop te rekenen dat de Iraanse nucleaire deal wordt gered als de Verenigde Staten opnieuw toetreden. Ondertussen beschuldigt het land de Europese Unie ervan de besprekingen te bemoeilijken door Iran sancties op te leggen in verband met de mensenrechten.

“Wij rekenen erop dat de deal kan worden gevrijwaard en dat Washington eindelijk zal terugkeren naar de volledige uitvoering van de overeenkomstige VN-resolutie”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, tijdens een bezoek aan Teheran.

Hij riep de Verenigde Staten nogmaals op om de sancties tegen Teheran op te heffen. Die werden ingevoerd toen het land uit de overeenkomst stapte onder de vorige regering van Donald Trump.

“EU brengt inspanningen in het gevaar”

De Russische chef van de diplomatie haalde vervolgens hard uit naar de EU, die volgens hem de lopende inspanningen in gevaar bracht door maandag aan te kondigen acht Iraanse veiligheidsfunctionarissen te zullen bestraffen voor hun rol in het gewelddadige neerslaan van protesten in november 2019.

“In de EU is er geen coördinatie, de rechterhand weet niet wat de linkerhand doet en dat is betreurenswaardig”, zei hij.

“Als dit besluit vrijwillig is genomen te midden van de onderhandelingen in Wenen om het nucleaire akkoord te redden, dan is het niet langer ongelukkig, dan is het een fout die erger zou zijn dan een misdaad”, stelde hij fors.