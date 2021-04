Cercle Brugge viert behoud in 1A met training, taartje en extra vrije dag: “Er klonk meteen muziek uit de kleedkamer”

Voor het tweede jaar op rij ontsnapte Cercle Brugge aan de degradatie. Het verlies van Moeskroen maandagavond tegen Antwerp bracht teweeg dat De Vereniging net als vorig jaar op één speeldag van het einde zeker is van het behoud. Een feestje volgt later nog maar een extra vrije dag kon er wel al van af.

De spelers van Cercle hadden maandag een vrije dag maar volgden s’avonds met speciale aandacht Moeskroen-Antwerp. Enkel bij winst van Moeskroen was Cercle nog niet zeker van het behoud en was het wachten tot de laatste speeldag. Cercle moet zondag op bezoek bij KV Oostende.

“In het whatsapp-groepje van de spelers en de trainers merkte je goed dat de match van Moeskroen gevolgd werd”, aldus team-manager Sven Vandendriessche. “De berichtjes liepen vlot binnen en er werden leuke fotootjes gepost. Het zat er na onze zege tegen OHL en de uitslagen op zondag natuurlijk aan te komen maar de opluchting was toch groot toen bleek dat Moeskroen verloren had. Feestjes zijn natuurlijk niet mogelijk maar deze morgen was er al meteen muziek in de kleedkamer en de sfeer is opperbest. Er wordt vandaag gewoon getraind en nadien is er de lunch. We zullen wel nog kijken dat we voor iedereen een stukje taart kunnen serveren, dat hebben ze nu wel verdiend.”

“En morgen is er geen training en krijgen ze allemaal een extra dagje vrij. Yves Vanderhaeghe had ze dat zaterdag beloofd maar wilde eerste zekerheid . Nu die er is kan iedereen nog eens extra rusten en genieten. Vanaf donderdag wordt dan de match van Oostende voorbereid. Voor ons is die nu van geen belang meer maar voor Oostende wel natuurlijk. Voor het eerst dit seizoen kunnen wij drie zeges op rij behalen en daar gaan we ook voor”, besloot Vandendriessche.

Foto: BELGA

Cercle aanvaardt nu ook het schorsingsvoorstel van drie speeldagen effectief en een boete voor Kevin Hoggas. De Fransman kreeg zaterdag na een slaande beweging rood tegen OHL. Indien men nog niet zeker was geweest van het behoud, had men beroep aangetekend. Net zoals vorige week twee keer op rij werd gedaan bij Dimitar Velkovski, het beroep van de Bulgaar, die twee speeldagen en één voorwaardelijk kreeg, wordt deze week nog behandeld.