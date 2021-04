Geen celstraf, wél vrijwilligerswerk voor jongeren die mannen in de val lokten met valse seksadvertenties en vernederden

Waasmunster -

Vijf jongeren die in de zomer van vorig jaar drie mannen met valse seksadvertenties in de val lokten op een parking in Waasmunster, zijn door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot straffen met uitstel. Hun slachtoffers werden geslagen, uitgekleed, gegijzeld, vernederd en beroofd. De jongeren moeten wél vrijwilligerswerk gaan doen bij een vereniging voor slachtoffers van gewelddaden.