OVERZICHT. Dit staat er op de agenda van het Overlegcomité woensdag

Wat zijn de plannen voor de horeca? Zullen we weer zonder afspraak naar niet-essentiële winkels mogen? En is er al zicht op evenementen of de heropening van niet-medische contactberoepen zoals kappers? Op de agenda van het Overlegcomité woensdag staan heel wat knopen die ontward moeten worden, al blijft de vraag waarop al een pasklaar antwoord zal komen. Een overzicht.