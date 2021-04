Handelaars slaken noodkreet: “De overheid houdt mijn klanten weg”

Modehandelaars zitten met de handen in het haar. Door het reservatiesysteem komt er geen kat meer naar de winkel. “Ik had zaterdagavond 200 euro in mijn kassa, plus het wisselgeld dat ik er ’s morgens zelf had in gestoken”, getuigt een winkelierster. Voor Isolde Delanghe van Mode Unie is het duidelijk: “Schaf de verkoop op afspraak af. Het is onhoudbaar voor de handelaars.”