VN vreest voor burgeroorlog in Myanmar zoals in Syrië

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Michelle Bachelet vreest dat de situatie in Myanmar uitgroeit tot een grootschalig conflict zoals dat in Syrië. Ze waarschuwde verder voor mogelijke misdaden tegen de mensheid.

Er zijn volgens Bachelet duidelijke overeenkomsten tussen de conflicten. “Ik vrees dat de situatie in Myanmar afstevent op een wijdverbreid conflict. We mogen niet toestaan dat de fatale fouten die in Syrië en elders zijn gemaakt, zich herhalen”, aldus Bachelet in een verklaring.

Het Myanmarese leger bracht op 1 februari de democratisch verkozen burgerleidster Aung San Suu Kyi en haar regering ten val. Sindsdien onderdrukt het de dagelijkse demonstraties die een terugkeer naar de democratie en de vrijlating van de voormalige leiders eisen.

Bij de protesten en rellen zijn intussen al meer dan 700 burgers om het leven gekomen, becijferde de Myanmarese hulporganisatie voor politieke gevangenen AAPP. De hele situatie doet ook opnieuw etnische conflicten opflakkeren - het land telt zowat 20 bewapende bevolkingsgroepen.

