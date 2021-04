Ex-kankerpatiënten krijgen te maken met discriminatie tijdens zoektocht naar werk

Voormalige kankerpatiënten met een werkonderbreking op hun cv wegens hun ziekte hebben minder kans om aangenomen te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van UGent @ Work, KU Leuven en VUB, waarover Knack dinsdag bericht.

De onderzoekers lieten echte selectieverantwoordelijken evaluaties maken van fictieve jobkandidaten met een werkonderbreking op hun cv. De reden voor die onderbreking was ook bekend voor de recruiters.

Dat ‘gat’ op het cv had wel degelijk een negatief effect op de aanwervingskansen. Wie geen werkonderbreking kende in het recente verleden, werd in het experiment 4 procentpunten vaker uitgenodigd voor een jobgesprek. “Dit lijkt een klein getal, maar het effect van een kankerervaring op het cv was bijvoorbeeld groter dan een 10 jaar oudere leeftijd of dan een engagement als vrijwilliger, waarvan eerder onderzoek concludeerde dat het een enorme troef is voor het cv”, verklaart onderzoeker Adelina Sharipova (UGent). De recruiters vrezen vooral dat het ziekteverzuim hoger zal zijn bij ex-kankerpatiënten.

Verder blijkt dat selectieverantwoordelijken vrezen dat mensen die kanker hebben gehad fysiek minder sterk zijn, meer ziek zullen zijn in de toekomst, extra aanpassingen zullen nodig hebben op de werkvloer en tot hogere kosten zullen leiden in vergelijking met een kandidaat zonder werkonderbreking. Tegelijk worden ze als gemotiveerder gezien en zouden ze een opportuniteit bieden om de werkcultuur te verbeteren.

“Niet verzwijgen”

Toch menen de onderzoekers niet dat ex-kankerpatiënten hun ervaring beter verzwijgen. “In vergelijking met andere kandidaten met een gat op het cv (wegens eerdere depressie, familiale reden of niet-toegelichte werkonderbrekingen) hebben gewezen kankerpatiënten betere aanwervingskansen. Ze worden onder andere beter ingeschat qua motivatie, autonomie, flexibiliteit als stressbestendigheid, zo blijkt uit ons onderzoek”, zegt professor Ralf Caers (KU Leuven). De kansen op een jobgesprek voor gewezen kankerpatiënten waren in het experiment relatief hoger onder recruiters die meer geneigd zijn om risico’s te nemen, bij mannelijke kandidaten, bij vrouwelijke recruiters en bij recruiters die zelf kanker hebben gehad.

Voor het onderzoek beoordeelden 344 Vlaamse selectieverantwoordelijken 1.720 fictieve kandidaten. Daarnaast liep een gelijkaardig experiment met 400 internationale recruiters en 2.000 fictieve kandidaten, dat tot vergelijkbare bevindingen leidde. Het onderzoek werd gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker, via het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).