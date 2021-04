“Smeerlappen”: Russische woede na Amerikaanse Facebookpost die Gagarin niet vermeldt

“Smeerlappen!” Het hoofd van het Russisch ruimteagentschap, Dmitri Rogozin, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de huid volgescholden omdat Joeri Gagarin niet vermeld werd in een bericht op sociale media over de zestigste verjaardag van de eerste man in de ruimte.

In die Engelse én Russische berichten naar aanleiding van de internationale dag van de ruimtevaart, elk jaar op 12 april, werd Gagarin, de man die in 1961 als de ruimte inging, dus niet vermeld. “Smeerlappen! Supermachten gedragen zich zo niet”, tweette Rogozin, de baas van Roscosmos en een Russisch nationalist die bekendstaat om zijn scherpe en soms zelfs beledigende uitspraken.

Volksheld

In Rusland werd de zestigste verjaardag van Gagarins vlucht uitgebreid gevierd. De man geldt als een ware volksheld en is het symbool van een belangrijke overwinning van Moskou op de Amerikaanse rivaal. President Vladimir Poetin zei naar aanleiding van die herdenking maandag dat Rusland een “nucleaire en ruimtegrootmacht” moet blijven. Die uitspraken komen er nu de Russische ruimtevaartindustrie in moeilijke papieren zit.

Vorig jaar was de baas van Roscosmos ook al verontwaardigd over de afwezigheid van Gagarins naam in een bericht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken. “De pogingen om de Russische sporen op de wereldgeschiedenis uit te wissen zullen die niet doen verdwijnen uit onze herinnering, maar wel die van de zageventen die dat proberen aan de andere kant van de oceaan”, zei Rogozin nog.