De man die Marc Van Ranst bedreigde, is opgepakt voor verhoor

De dancinguitbater die viroloog Marc Van Ranst bedreigde is dinsdag opgepakt voor verhoor. De man stuurde verschillende berichten naar Van Ranst. Die laatste riep via een tweet de politie op om stappen te ondernemen.

De horecabaas uit Elen (Dilsen-Stokkem) schreef in zijn berichten dat hij het onder andere mooi zou vinden als Van Ranst een trombose zou krijgen na een vaccinatie. Ook gaf hij aan dat een kogel nog te goed zou zijn voor de viroloog. Marc Van Ranst was de bedreigingen beu en riep de politie op om in te grijpen.

Het parket was een onderzoek gestart na de recente bedreigingen. Dinsdag is de man opgepakt. Hij wordt momenteel verhoord.

