Franstalig België loopt warm voor nieuw plan van experten, maar Steven Van Gucht én Vlaamse bedrijven zijn geen voorstander

De frustraties in onze maatschappij lopen hoog op door de aanhoudende coronamaatregelen. Drie Franstalige wetenschappers stellen dan ook voor dat de regering haar de huidige exitstrategie drastisch aanpast en kiezen voor een “geïndividualiseerde strategie”. Maar viroloog Steven Van Gucht én Vlaamse bedrijven hebben hun twijfels bij dat plan.

Het waren drie Franstalige wetenschappers die de lont maandag in het kruitvat staken. In een opiniestuk in de krant ‘Le Soir’ noemden Marius Gilbert, Nathan Clumeck en Leila Belkhir de huidige strategie ...