Johnson & Johnson schort leveringen aan EU op, maar geplande vaccinatie gaat in België gewoon door

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson (J&J) schort leveringen van coronavaccins aan Europa preventief op, dit nadat er in de VS bij zes personen bloedklonters werden vastgesteld. In ons land houdt de taskforce vaccinatie de situatie nauwlettend in het oog, maar gaat de vaccinatie voorlopig door zoals gepland. De uitgestelde levering heeft op korte termijn geen invloed op de vaccinatiecampagne in ons land, aldus Gudrun Briat, de woordvoerder van de taskforce vaccinatie.

De Amerikaanse farmaceut J&J zal de leveringen van zijn coronavaccin aan Europese landen proactief uitstellen. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Het uitstel komt er nadat de Verenigde Staten besloten om de toediening van het vaccin met onmiddellijke ingang stop te zetten nadat zes gevallen van bloedklonters werden gemeld.

“De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken, is onze voornaamste prioriteit”, schrijft J&J. Daarom beslist het bedrijf om de leveringen naar Europa proactief uit te stellen.

“Geen invloed op Belgische vaccinatiecampagne”

De eerste 36.000 vaccins van J&J werden maandag aan ons land geleverd. Normaal gezien worden volgende week de eerste Belgen ingeënt met het vaccin. Die geplande vaccinatie met dat vaccin gaat, ondanks het nieuws in de VS, voorlopig gewoon door. “We houden de situatie nauwgezet in de gaten, en dat gebeurt ook op Europees niveau”, aldus Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie. “Momenteel hebben we echter geen enkel signaal gekregen dat we de geplande vaccinatie moeten stopzetten.”

Dat J&J preventief niet levert, zal op korte termijn geen invloed hebben op de vaccinatiecampagne, zegt Briat nog. “Er werden de komende twee weken geen leveringen van het J&J-vaccin verwacht. Tenzij de hele vaccinatie met Johnson Johnson wordt stopgezet, bestaat een goede kans dat we deze vertraging niet zullen merken.”

Op 11 maart kreeg het vaccin van J&J als vierde coronavaccin groen licht van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Dat werd omschreven als een belangrijke stap voor de vaccinatiecampagne, omdat van het middel van Johnson Johnson in tegenstelling tot de andere coronavaccins één prikje volstaat. In totaal rekent België in het tweede kwartaal op 1,4 miljoen dosissen van het vaccin.

