Groot smokkelnetwerk rond namaaksigaretten opgerold in Frankrijk

In Frankrijk is een groot netwerk voor de smokkel van sigaretten opgerold en zijn twaalf mensen opgepakt na maanden van onderzoek onder leiding van het gerecht in Bordeaux, zo heeft de Franse gendarmerie dinsdag meegedeeld.

Het onderzoek liep in de regio Parijs, de gemeente Brive en de steden Angers, Nancy en Lyon. De leden van het netwerk verkochten in Frankrijk naar schatting ruim 25,5 ton gesmokkelde en namaaksigaretten met een marktwaarde van meer dan 8,5 miljoen euro.

Met een operatie die op 6 april werd gelanceerd, kon “deze georganiseerde bende ontmanteld worden en kon beslag gelegd worden op 1.780 sloffen gesmokkelde sigaretten, 34.616 euro en twee voertuigen met een waarde van 94.000 euro”, zo staat in de mededeling. Daarnaast werden “in een opslagplaats in de regio Parijs ruim 15.000 sloffen namaak van het merk Marlboro in beslag genomen met een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro op de binnenlandse markt en meer dan 1,3 miljoen euro aan ontdoken belastingen en douanerechten”.

Zes mensen zijn in verdenking gesteld, van wie er vijf door de onderzoeksrechter zijn aangehouden en de zesde onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst.

In een andere zaak maakte de gendarmerie van de regio Pays de Loire maandag bekend dat vier mensen in verdenking gesteld werden na de ontmanteling van een netwerk dat 75 ton sigaretten gesmokkeld zou hebben.