“Grootste testoperatie tot nu toe”: inwoners van hele Londense wijken moeten zich laten testen uit vrees voor Zuid-Afrikaanse variant

De Britse hoofdstad Londen kent momenteel een mini-uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. In delen van de stad wordt iedereen gevraagd preventief een PCR-test te ondergaan. De Britten zijn als de dood voor gevaarlijke import.

In hoofdstad Londen zitten intussen meer dan zeventig mensen in quarantaine na een besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant. Vooral in het zuiden van de stad is er een mini-uitbraak. De Britten nemen geen halve maatregelen en vragen in de Londense stadsdelen Wandsworth en Lambeth iedereen boven de 11 jaar om een preventieve PCR-test af te nemen. Het is de “grootste testoperatie tot nu toe” om een variant de kop in te drukken.

“Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. PCR-tests zijn nu beschikbaar en ik wil iedereen die woont, werkt of reist in de gebieden, vragen om zich te testen, ook zonder symptomen”, aldus NHS Test en Trace-baas Susan Hopkins.