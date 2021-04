Afgekeurd doelpunt van Cristiano Ronaldo kost Nederlandse lijnrechter het EK

Mario Diks, lijnrechter die deel uitmaakt van het team van Danny Makkelie, zal niet op het EK te zien zijn. De Nederlandse lijnrechter werkt al jaren samen met Makkelie, maar sinds eind maart is de samenwerking stopgezet. Het afgekeurde doelpunt van Cristiano Ronaldo tijdens de WK kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal is de aanleiding.

In minuut 93 ontvangt Cristiano Ronaldo in het duel tussen Servië en Portugal een lange bal. De Servische keeper Dmitrovic gaat onder het leer door en Ronaldo schiet de bal in één tijd richting het doel. De bal lijkt over de doellijn te zijn gegaan, maar lijnrechter Mario Diks heeft dat niet gezien. Ronaldo is woest en gooit zijn aanvoerdersband op de grond.

Het doelpunt blijkt nu grote gevolgen te hebben voor Mario Diks. De Nederlander zou normaal gezien deel uitmaken van het team van Danny Makkelie op Euro 2020, maar dat zal niet meer het geval zijn. Jan De Vries wordt de vervanger van Diks. De pijnlijke blunder van Diks kost hem dus het EK.