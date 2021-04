Bestuurster raakt zwaargewond na botsing in staart van file

Beveren-Waas - Een bestuurster van een BMW is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E34 in Melsele.

Een vierhonderdtal meter voorbij de oprit Melsele op de E34 in de richting van Antwerpen was ze achteraan ingereden op een vrachtwagen met Poolse nummerplaat. Die stond volgens een getuige bijna stil achteraan een file. Door de klap werd de auto waarin de bestuurster zat weggeslingerd. Een bestuurder van een andere wagen kon de auto niet meer ontwijken en reed erop in.

De vrouw liep een zware hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere wagen kwam er met lichte verwondingen vanaf. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.