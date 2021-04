Belgische voetbalbond lanceert e-sports academie en geeft komend weekend amateurs de kans zich te bewijzen op FIFA 21

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag de oprichting van een e-sports academie aangekondigd in het Belgian Football Center in Tubeke. In het laatste weekend van de paasvakantie start de KBVB ook met doorgedreven scouting om talent voor de Belgian eDevils - de nationale voetbalploeg in e-sports - op te sporen.

De eDevils bestaan nu bijna drie jaar. Nu de coronapandemie online gaming naar een hoger niveau tilt, beslist de KBVB het nationale e-sportsteam professioneler te omkaderen. In het Belgian Football Center in Tubeke komt een gameroom, waar de Belgisch e-sporters begeleiding krijgen. “We zetten alle middelen in om mee te draaien met de internationale top”, zegt communicatiedirecteur Manu Leroy van de KBVB. “Ze krijgen coaching om hun skills aan te scherpen, maar ook hun mentale en fysieke welzijn zullen we optimaliseren vanuit de federatie.”

Om de pool aan eDevils uit te breiden en nieuw talent te ontdekken, organiseert de KBVB een eerste scoutingtoernooi op PlayStation en FIFA 21. Wie ouder is dan 16 jaar kan op 17, 18, 22 en 23 april deelnemen aan een vijfdelig toernooi met kwalificatiewedstrijden. De online finaledag vindt plaats op 6 mei. Er wordt enkel met de Rode Duivels gespeeld. “Onder de amateurs zit nog heel veel onontgonnen talent dat we willen ontdekken en opleiden net zoals in het gewone voetbal”, zegt Bart Cobbaert, e-sportscoördinator van de KBVB. “We willen die Belgische talenten opsporen en bijstaan in hun ontwikkeling.”

De beste vier spelers van de vier kwalificatieronde worden na de coronacrisis ook uitgenodigd voor een offline event in Tubeke. De zestien uitverkorenen zullen er met professionele gamers kunnen spelen, maar ook tips en extra trainingssessies krijgen. De Belgische voetbalbond wil op deze manier een talentengroep samenstellen als basis om de volgende vier jaar uit te selecteren voor interlands. Die potentiële eDevils zullen ook meermaals per jaar uitgenodigd worden in Tubeke om onderlinge trainingssessies te houden, vriendschappelijke wedstrijden te spelen tegen andere naties en tactische analyses te maken.